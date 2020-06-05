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05 июня 2020, пятница, 21:00 1566
Общество 2020-06-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня

Резко ударит жара до +30 градусов, но дожди и ветер не отступят. Прогноз погоды на 6 июня

Анна Рудык
Жара, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: cont.ws
Дождь. Фото: cont.ws

6 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь, местам гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах ночью дожди, днем небольшие дожди, температура ночью и днем +12…+17 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве ночью дожди, днем небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +21…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16…+20 градусов, в районе Одессы +13 градусов, в Днепре возле Киева +15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет длинный уик-енд.

Также летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.

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