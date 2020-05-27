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27 мая 2020, среда, 17:54 14
Медицина 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине провели первую тысячу тестов на антитела к коронавирусу

В Украине провели первую тысячу тестов на антитела к коронавирусу

Надежда Комендантова
Тестирование, Коронавирус, Тесты на антитела к коронавирусу, Антитела к коронавирусу, ИФА-тесты
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

После того, как Министерство здравоохранения с понедельника начало тестирования на антитела к коронавирусу, по состоянию на 27 мая проведено 1 355 исследований методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В Украине начали тестирование методом ИФА. В частности, по состоянию на 27 мая провели 1 355 тестов", - сказано в нем.

Тестирование проводится в Киеве, Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Отмечается, что на данный момент тестирование на коронавирус проводят 62 лаборатории, в том числе 15 частных.

Наибольшее количество исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) провели Киевский городской лабораторный центр (25 714) и областные лабораторные центры в Виннице (19 234), Черновцах (17 237), Черкассах (14 621) и Запорожье (13 846).

Всего с начала года было исследовано 312 532 образца методами ПЦР и ИФА.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения начало тестирования на антитела к коронавирусу. 

26 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 658 по сравнению с предыдущими сутками.

 

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