ВОЗ дала новые рекомендации о ношении защитных масок здоровыми людьми

Несмотря на разные противоречивые рекомендации о ношении масок, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что защитные маски следует носить здоровым людям в общественных местах, поскольку они могут стать барьером для потенциально инфекционных капель коронавируса. Об этом сообщила ведущий технический эксперт ВОЗ по Covid-19, доктор Мария Ван Керхове, сообщает BBC.

Так, в организации отметили, что в общественных местах, где невозможно дистанцироваться, следует носить защитную маску.

"Люди могут заразиться инфекцией за несколько дней до того, как у них появятся симптомы. Некоторые люди заражаются вирусом, но вообще не проявляют симптомов. Поэтому там, где дистанцирование невозможно, например, в общественном транспорте и в местах, таких как магазины и лагеря для беженцев, рекомендуется, чтобы лица были закрыты самодельными масками, чтобы избежать передачи инфекции", - отметили в организации.

Также отмечается, что, согласно новым исследованиям, маски могут стать "барьером для потенциально инфекционных капель" коронавируса. Причем речь идет не только о медицинской маске, а об обычной, тканевой.

В то же время ВОЗ подчеркнула, что маски для лица являются лишь одним из ряда инструментов, которые можно использовать для снижения риска передачи коронавируса, и что они не должны давать людям ложное чувство защиты.

"Маски сами по себе не защитят вас от Covid-19", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Организация ранее советовала носить медицинские маски больным, и ухаживающим за ними людям, однако не было достаточных доказательств, что их должны носить здоровые люди.

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