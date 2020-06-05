ГБР отказалось открыть дело о возможных злоупотреблениях премьера Шмыгаля

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось открыть уголовное производство о возможных злоупотреблениях премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что заявитель просил ГБР возбудить уголовное производство в отношении должностных лиц, в том числе премьер-министра, членов Кабинета Министров, действия которых заявитель предварительно квалифицировал по признакам ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 11 (понятие преступления), ст. 396 (сокрытие преступления), ст. 366 (служебный подлог), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Но указанное заявление не было рассмотрено, а сведения об уголовном правонарушении уполномоченными лицами ГБР в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

В связи с этим заявитель подал в Шевченковский районный суд Киева жалобу на бездействие уполномоченного лица ГБР, которое заключается в невнесении сведений в ЕРДР, и просил обязать орган внести данные и начать досудебное расследование.

Суд отказал в удовлетворении жалобы заявителя, решив, что данную жалобу должен рассматривать Печерский суд, так как именно в Печерском районе находится отдел управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет, поддержав программу действий правительства.