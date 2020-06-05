В пятницу вечером Киев сковали традиционные "тянучки": карта пробок

Сегодня, 5 июня, пробки в Киеве начались с самого утра - стоят автомобили на мостах из-за ремонта дорог, мелких ДТП и на выезде из столицы. Об этом сообщает Google maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Мечникова, Московской, Сечевых Стрельцов, Черновола, Винниченко, Короленковской, Глыбочицкой, Большой Житомирской, Владимирском спуске, проспекте Победы.

Пробки наблюдаются возле центральных станций метро "Площадь Льва Толстого", "Палац спорта", "Печерской", "Кловской", "Золотые ворота", "Театральная".

Пробки в Киеве на Левом берегу

Заторы в Киеве

При левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте возле метро "Гидропарк", "Левобережная" и "Черниговская", на улице Бажана возле метро "Славутич", "Осокорки", "Харьковская" и "Вырлица". Также проблемы с движением зафиксированы на улице Днепровская Набережная, проспекте Соборности, улице Сверстюка и Гагарина.

Тянучки в столице

Проблемы с движением есть на мосту Патона, мосту Метро и Северном мосту.

А тем временем, мосты в Киеве реконструируются годами, пока город стоит в пробках