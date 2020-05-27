Мосты в Киеве реконструируются годами, пока город стоит в пробках

По состоянию на конец февраля нынешнего года в Киеве в предаварийном или же аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод. Об этом заявлял заместитель главы КГГА Александр Густелев.

На данный момент столичным властям похвастаться громкими победами на ниве мостостроения и реконструкции этих сооружений не удается. Главной профильной новостью все от того же зама столичного градоначальника Густелева стала информация, что в начале весны, его подчиненные проверили на аварийность путепроводы: Индустриальный и Лыбедской, сооружения возле станций метро "Позняки" и "Осокорки". Особое внимание было уделено Дегтяревскому путепроводу: именно с него недавно упали куски бетона и повредили автомобиль. На всех объектах демонтированы части слабого бетона.

А тем временем, после постепенного ослабления карантинных мер в Киев вернулись привычные пробки. Из года в год столица Украины "улучшает" свои показатели в мировом рейтинге проблем на автодорогах. Согласно данным "Traffic Index 2019", главный город нашей страны занимает 12 позицию по проблемам с передвижением автотранспорта среди городов планеты.

Если вспомнить серьезные проекты реконструкции путепроводов столицы, то они не только сопровождались сменой строительной документации, задержками в реализации, но и серьезным удорожанием от стартовых бюджетов, а то и банальными скандалами.

Наиболее показательной является история "моста на Троещину" - Подольского мостового перехода.

Техплан по нему был разработан еще в эпоху СССР - в 1987-89 годах. Начали строительство в 1993 году. Затем его несколько раз "замораживали". А тем временем само строительство сопровождалось трагикомическими историями. Так, одним из камней преткновения для ритмичного строительства в свое время стали дачные участки, по территории которых должен проходить путепровод. Их собственники были категорически против сноса около полутора сотен этих строений ради блага жителей Деснянского и Днепровского районов, чье население превышает количество жителей большинства областных центров Украины.

Далее стоит вспомнить грустную историю крана "Захарий". 18 ноября 2011 года уникальный плавучий кран "Захарий LK-600", задействованный на строительстве мостового перехода, обрушился в реку и разломился в месте крепления грузовой стрелы. По предварительным данным, повреждение привело к полной потере работоспособности крана и загрязнению акватории Днепра смазочными материалами.

А совсем недавно,16 апреля 2020 года, из-за аномально сильного порыва ветра подломилась и частично упала в реку большая по площади и парусности временная монтажная конструкция высотой около 30 метров, предназначенная для покраски арок.

В минувшем году киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что до конца нынешнего года планируется запустить автомобильное движение по этому мосту-долгострою. Ну, как здесь не вспомнить поговорку: "Обещанного 3 года ждут!" В данном случае не 3, а без малого 30! Тем более, по самым оптимистическим прогнозам, при условии стабильного финансирования, движение поездов метрополитена запустят по путепроводу не ранее, чем через 4-5 лет.

Не менее проблемная история и у реконструкции Шулявского путепровода. Серьезным поводом для его полной перестройки стали поджоги стихийных рынков, которые располагались под ним. И то, что не сделали естественные факторы в виде коррозии бетонных и металлических конструкций, довершил огонь.

Начали его реконструировать в марте 2019. Из-за этого пришлось на довольно длительное время ограничивать, а то и вовсе перекрывать движение по одной из главных автоартерий Киева - проспекту Победы. Сам бюджет строительно-монтажных работ вырос с изначальных 0,5 до 1 млрд грн. Движение по мосту запустили, но сама реконструкция так и не завершена. И здесь мер Кличко сделал прогноз: к лету завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него. В то же время, до сих пор помехой является цех завода "Большевик" - Кличко даже готов сам снести его бульдозером.

Со второй половины июня 2019 проходит капремонт еще одного путепровода - Борщаговского. С момента введения в эксплуатацию в 1967 году, этот объект не подвергался реконструкции. Само же начало строительных работ обернулось грандиозным скандалом. Власти не смогли организовать нормальное альтернативное движение, и пользователи соцсетей ответили им заметками "с благодарностями и комплиментами". Тогда затор растянулся более чем на 2 км и заблокировал движение общественного транспорта. Что неудивительно: для проезда авто в обоих направлениях ремонтники полностью разобрали трамвайные пути на путепроводе и организовали проезд в двух направлениях по одной половине моста. Но пропускной способности организованного пути явно было недостаточно для масштабного транспортного потока.В результате многие люди предпочли выйти из предложенных властями автобусов и отправились на работу пешком.

Тем временем "оригинальное" решение по спасению моста Патона предложили столичные дорожники. Данное строение, возведенное в 1953 году уже как 6 лет признано аварийным. А с 2018 года мост внесли в регистр "критически аварийных". В феврале текущего года руководители Центра организации дорожного движения Киева частично "решили" проблему. Они попросту ограничили по мосту движение грузовиков весом более 3,5 тонн. А вместо ремонтных работ - развесили возле моста-инвалида около полусотни информационных знаков о запрете проезда фур.

Киевский Южный мост является одним из самых молодых аналогичных сооружений в городе. Он был открыт в 1990 году. Но в последнее время славится просто какой-то мелкоремонтной лихорадкой. Однако, как свидетельствуют факты, к радикальным изменениям такие работы не приводят. 26 мая нынешнего года произошла авария произошла с одним из старых деформационных швов, оборвалась часть накрывного листа. Как результат - движение по мосту в сторону правого берега было парализовано.

"Киеву нужно, как минимум, два, а то и три новых моста: один ближе к Каневу, чтобы разгрузить Окружную дорогу, другой - соединяющий Воскресенку с Минским массивов, третий - ближе к дамбе Киевского водохранилища (для транзита крупногабаритного транспорта). Кроме того, в срочном аудите и ремонте нуждается порядка 80 путепроводов и мостов местного масштаба", - отметил в интервью репортерам аналитик Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Даже огромные деньги, которые Киев выбрасывает на ремонты мостов, ситуацию особо не спасут. Ведь нагрузка на мосты только растет, и проблему не решит уже даже введение в эксплуатацию "золотого" Подольского моста. На строительство же новых объектов, даже после утверждения проектов, понадобится не менее 5-7 лет.