Утро пятницы началось с заторов. На всех мостах затруднено движение

Утром в Киеве, где в центре проходят сразу 4 массовых митинга, на дорогах заметно затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, проспект Любомир Гузар, проспект Академика Палладина, Большая окружная дорога, проспект Академика Глушкова и Набережное шоссе.

Сложно проехать на проспекте Валерия Лобановского, улице Борщаговской, улицы Набережно-Крещатицкая и улицы Елены Телиги.

В пробках придется постоять тем, кто на левом берегу едет по проспекту Бажана, Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту, проспекту Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.

Затруднено движение на всех мостах: на Южном, Дарницком, Русановском и Северном мостах, а также моста Патона.

Пробки в Киеве 5 июня. Скриншот карты Google Maps.

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