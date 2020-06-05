Представители ЛГБТ-сообщества вышли на митинг против полицейского произвола

После митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова возле Верховной Рады, около 100 человек пришли на митинг у здания Кабинета Министров, организованный общественной организацией "КиевПрайд" совместно с Центром гражданских свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека, с целью привлечения внимания к полицейскому произволу.

Об этом свидетельствуют трансляции телеканалов, передают Українськi Новини.

Активисты, в частности, требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

На акцию также пришли освобожденный политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, а также реп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция усилила меры безопасности, и около 200 правоохранителей обеспечивают общественный порядок во время акции.

Также он сообщил, что полиция задержала до 10 противников "КиевПрайда".

Он отметил, что на данный момент с ними проводят беседы.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты партии "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде постановление об увольнении Авакова, собрав 56 подписей.

Ранее Арсен Аваков отказался комментировать сбор депутатами Верховной Рады подписей за его отставку.