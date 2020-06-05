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05 июня 2020, пятница, 16:05 163
Общество 2020-06-05T16:06:46+03:00
Українські Новини
Представители ЛГБТ-сообщества вышли на митинг против полицейского произвола

Представители ЛГБТ-сообщества вышли на митинг против полицейского произвола

Елена Новикова
Кабмин, Митинг, Арсен Аваков, Министр внутренних дел, Отставка Авакова

После митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова возле Верховной Рады, около 100 человек пришли на митинг у здания Кабинета Министров, организованный общественной организацией "КиевПрайд" совместно с Центром гражданских свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека, с целью привлечения внимания к полицейскому произволу.

Об этом свидетельствуют трансляции телеканалов, передают Українськi Новини.

Активисты, в частности, требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

На акцию также пришли освобожденный политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, а также реп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция усилила меры безопасности, и около 200 правоохранителей обеспечивают общественный порядок во время акции.

Также он сообщил, что полиция задержала до 10 противников "КиевПрайда".

Он отметил, что на данный момент с ними проводят беседы.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты партии "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде постановление об увольнении Авакова, собрав 56 подписей.

Ранее Арсен Аваков отказался комментировать сбор депутатами Верховной Рады подписей за его отставку.

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