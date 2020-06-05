С сегодняшнего дня Венгрия открывает границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии

В то время, как Швеция с 8 июня открывает границы для фермеров, с сегодняшнего дня, с 5 июня Венгрия открыла границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии, которые могут въезжать в страну без ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает чешское издание Novinky.

"Это результат многочисленных телефонных разговоров с коллегами из этих стран, которые мы провели в последние дни. В итоге нам удалось договориться по всем техническим вопросам, а с утра пятницы граждане Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии могкт выезжать на территорию этих стран без ограничений", - заявил Сийярто.

Чешское правительство утвердит отмену мер контроля для граждан этих государств и венгров на утреннем заседании в пятницу.

Как сообщали Українські Новини, из ближних стран Чехии границы не открыла только Польша. Правительство примет решение об открытии границ после того, как убедится, что эпидемия коронавируса окончательно спала.

Тем временем, Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной и еще 39 странами уже в июне.