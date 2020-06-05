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05 июня 2020, пятница, 14:35 88
Политика 2020-06-05T14:47:59+03:00
Українські Новини
Львовский горсовет обучает депутатов английскому за средства горбюджета в школе партийца "Самопомощи"

Львовский горсовет обучает депутатов английскому за средства горбюджета в школе партийца "Самопомощи"

Виолетта Чайковская
Самопомич, Львов, Львовская область, Депутаты, Английский язык, Львовский горсовет, Помощник депутата, Самопомощь, Курсы английского, Объединение
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

В то время как осенью пройдут местные выборы, депутаты и персонал Львовского городского совета, начиная с марта и в течение последующих 9 месяцев, будут изучать английский язык за счет средств городского бюджета в школе жены депутата Рудненского поселкового совета от "Самопомощи".

Об этом свидетельствуют данные электронного реестра закупок.

В марте Львовский горсовет договорился с частным предприятием "Азбука мира" о преподавании общего курса английского и тестировании для должностных лиц, депутатов, их помощников, работников коммунальных предприятий, учреждений и заведений горсовета.

Обучение должно проходить с 12 марта по 20 декабря.

Общая стоимость заключенного договора – почти 50 тыс. гривен.

Школа должна провести 336 часов занятий и тестов.

Стоимость одного часа занятий – 145 гривен.

Оплата проводится ежемесячно за фактически проведенные часы занятий.

ПП "Азбука мира" принадлежит Лесе Бадзай – супруге депутата Рудненского поселкового совета от "Самопомощи" Мирона Бадзая.

Как сообщали Українськi Новини, после увольнения, осенью 2019 года, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию на курсы английского языка.

Ранее мы советовали, как подтянуть английский на карантине.

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