Львовский горсовет обучает депутатов английскому за средства горбюджета в школе партийца "Самопомощи"

В то время как осенью пройдут местные выборы, депутаты и персонал Львовского городского совета, начиная с марта и в течение последующих 9 месяцев, будут изучать английский язык за счет средств городского бюджета в школе жены депутата Рудненского поселкового совета от "Самопомощи".

Об этом свидетельствуют данные электронного реестра закупок.

В марте Львовский горсовет договорился с частным предприятием "Азбука мира" о преподавании общего курса английского и тестировании для должностных лиц, депутатов, их помощников, работников коммунальных предприятий, учреждений и заведений горсовета.

Обучение должно проходить с 12 марта по 20 декабря.

Общая стоимость заключенного договора – почти 50 тыс. гривен.

Школа должна провести 336 часов занятий и тестов.

Стоимость одного часа занятий – 145 гривен.

Оплата проводится ежемесячно за фактически проведенные часы занятий.

ПП "Азбука мира" принадлежит Лесе Бадзай – супруге депутата Рудненского поселкового совета от "Самопомощи" Мирона Бадзая.

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