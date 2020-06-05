В поставленной из Польши курятине снова обнаружена сальмонелла, — Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в курятине, которую Польша экспортировала в Украину, снова была обнаружена сальмонелла. До этого опасную бактерию находили в польском мясе птицы в начале мая.

Об этом говорится в сообщении главного управления ведомства в Николаевской области от 2 июня, передают Українськi Новини.

"Согласно сообщению RASFF, обнаружено Salmonella в охлажденных мясопродуктах из птицы из Польши (производство: Animex Foods Sp. Z, Daszyna, Poland) в Хорватию (поставщик: Mesna Industrija Braca Pivac doo, Karlovac, Croatia) и Украину (получатель: ООО "Евро Фуд Солюшнс", Луцк)", - сказано в нем.

Согласно ст. 20 закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка обязаны изымать пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом.

В феврале этого года Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что 7 стран мира приостановили импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.