По рейтингу "Партия Шария" обогнала партию Вакарчука

Рейтинг популярности "Партия Шария" (3,6%), возглавляемой украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием, превышает рейтинг парламентской партии "Голос" (3,5%), лидером которой является украинский певец и народный Украины Святослав Вакарчук. Главой партии "Голос" является первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В ходе социсследования респондентов просили ответить на вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля за какие партии Вы проголосовали бы?":

32,6% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за партию "Слуга народа", 15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), 15,2% - за партию "Европейская солидарность", 12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 3,6% - за "Партию Шария", 3,5% - за партию "Голос", 3,4% - за партию "Сила и честь", 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% - за партию "Гражданская позиция", 2% - за партию "Свобода", 1,7% - за партию "Оппозиционный блок", 5% - всего за другие партии.

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 2 приводятся три варианта рейтингов партий:% всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с партией.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 4 024 интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 1,7%.

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что украинский певец, а по совместительству депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук скрывал доходы от зарубежной концертной деятельности. Певец уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет Украины с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году Вакарчук с целью уклонения от уплаты налогов "оценивал" свои гонорары в 2,5 тыс. долларов за 1 концертное выступление.

В 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс. гривен налогов.