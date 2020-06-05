Взрывчатку не нашли. Метро "Майдан Незалежности" и пересадку на "Крещатик" открыли для пассажиров

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" второй раз за неделю закрыло станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - сказано в нем.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

(Новость дополнена подробностями)

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" после проверки анонимного сообщения о минировании.

"Станция "Майдан Незалежности" и пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Метрополитен работает в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевском метрополитене вывели из оборота жетоны и выводят "зеленые карты". Жетонами можна было расплатиться до начала карантина, когда метро закрыли. Проездными можно воспользоваться — до марта 2021. Сейчас место жетонов заняли чеки с QR-кодом, а Е-билеты можно купить в кассах метрополитена. С их помощью можно так же экономить, как это делали с помощью "зеленых карт".

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для железной дороги и метро в Киеве.

