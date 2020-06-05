В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам за март в полном объеме

После того, как Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что зарплаты медицинским работникам за март выплачены в полном объеме.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Зарплаты за март были выплачены в полном объеме. Зарплаты с апреля и дальше медработникам, которые работают непосредственно с больными COVID-19, выплачиваются через Национальную службу здоровья", - сказал министр.

Он также напомнил, что для финансирования борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято 4 пакета финансирования медучреждений.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский подписал закон о регулярном обязательном тестировании на COVID-19 медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Степанов заявлял, что 18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в 300%, в 6 областях еще считают.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает повышение зарплаты медиков в учреждениях 2-3 звена до 50% в случае внесения изменений в государственный бюджет и выделения на эти цели дополнительных 11 млрд гривен.