В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам за март в полном объеме

После того, как Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что зарплаты медицинским работникам за март выплачены в полном объеме. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Зарплаты за март были выплачены в полном объеме. Зарплаты с апреля и дальше медработникам, которые работают непосредственно с больными COVID-19, выплачиваются через Национальную службу здоровья", - сказал министр. Он также напомнил, что для финансирования борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято 4 пакета финансирования медучреждений. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский подписал закон о регулярном обязательном тестировании на COVID-19 медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее Степанов заявлял, что 18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в 300%, в 6 областях еще считают. Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает повышение зарплаты медиков в учреждениях 2-3 звена до 50% в случае внесения изменений в государственный бюджет и выделения на эти цели дополнительных 11 млрд гривен.