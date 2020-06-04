Нацсовет по ТВ снова проверит телеканал "Прямой" из-за ругани Ганапольского в передаче "Эхо Украины"

Национальный совет по вопросам телерадиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" после использования ненормативной лексики ведущим канала Матвеем Ганапольским в передаче "Эхо Украины". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, передают Українські Новини.

Согласно информации ведомства, проверка инициирована на основании результатов мониторинга за 1, 2 и 3 мая после выпуска программы "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским.

"Ведущий передачи Матвей Ганапольский позволил себе высказывания ненормативной (обсценной) лексики. С точки зрения стандартов журналистской этики такие высказывания со стороны ведущего программы - недопустимы", – говорится в сообщении.

Таким образом, Национальный совет усматривает признаки нарушения ведущим норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" абзаца восьмого части второй статьи 6; части пятой статьи 28; пункта "а" части первой статьи 59; части второй статьи 62.

В вышеперечисленных пунктах говорится о запрете трансляции программ и видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков, а также, содержащие сцены, вызывающие ужас, сцены убийства, насилия (физического или психологического), сцены, обращенные к сексуальным инстинктам.

Как сообщали Українські Новини, о запуске программы "Эхо Украины" стало известно в конце июня 2017 года.

В 2018 году полиция взяла под охрану 6 из 47 лиц из списка возможных жертв террористов. Тогда Ганапольского и Киселева предупредили, что их жизнь в опасности.