подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Нацсовет по ТВ снова проверит телеканал "Прямой" из-за ругани Ганапольского в передаче "Эхо Украины"
04 июня 2020, четверг, 22:30 135
СМИ 2020-06-04T23:15:01+03:00
Українські Новини
Нацсовет по ТВ снова проверит телеканал "Прямой" из-за ругани Ганапольского в передаче "Эхо Украины"

Нацсовет по ТВ снова проверит телеканал "Прямой" из-за ругани Ганапольского в передаче "Эхо Украины"

Елизавета Кесельман
Матвей Ганапольский, Нацсовет по вопросам телерадиовещания, Телеканал Прямой, Проверка телеканала Прямого
Матвей Ганапольский. Фото: facebook.com/matvey.ganapolsky
Матвей Ганапольский. Фото: facebook.com/matvey.ganapolsky

Национальный совет по вопросам телерадиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" после использования ненормативной лексики ведущим канала Матвеем Ганапольским в передаче "Эхо Украины". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, передают Українські Новини. 

Согласно информации ведомства, проверка инициирована на основании результатов мониторинга за 1, 2 и 3 мая после выпуска программы "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским.

"Ведущий передачи Матвей Ганапольский позволил себе высказывания ненормативной (обсценной) лексики. С точки зрения стандартов журналистской этики такие высказывания со стороны ведущего программы - недопустимы", говорится в сообщении.

Таким образом, Национальный совет усматривает признаки нарушения ведущим норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" абзаца восьмого части второй статьи 6; части пятой статьи 28; пункта "а" части первой статьи 59; части второй статьи 62. 

В вышеперечисленных пунктах говорится о запрете трансляции программ и видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков, а также, содержащие сцены, вызывающие ужас, сцены убийства, насилия (физического или психологического), сцены, обращенные к сексуальным инстинктам. 

Как сообщали Українські Новини, о запуске программы "Эхо Украины" стало известно в конце июня 2017 года. 

В 2018 году полиция взяла под охрану 6 из 47 лиц из списка возможных жертв террористов. Тогда Ганапольского и Киселева предупредили, что их жизнь в опасности

Больше новостей о: Матвей Ганапольский Нацсовет по вопросам телерадиовещания Телеканал Прямой Проверка телеканала Прямого

Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу
Приватбанк продолжает работать со сбоями, – пользователи
Новости
Суд отменил арест экс-министра здравоохранения Богатыревой 23:19
ВНО в Киеве не отменят. Минобразования признало недействительным приказ КГГА 22:49
Нацсовет по ТВ снова проверит телеканал "Прямой" из-за ругани Ганапольского в передаче "Эхо Украины" 22:30
Девелопер опроверг мифы относительно строительства на Гончара, 55Б 22:19
Аэропорт "Борисполь" уже 5 июня запустит 2 рейса в города Украины 21:56
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Украина обязывается усилить процесс отбора судей, – проект меморандума с МВФ 09:58
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
больше новостей
Вирусолог назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok