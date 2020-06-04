Нацрада з ТБ знову перевірить телеканал "Прямий" через лайку Ганапольського в програмі "Ехо України"

Національна рада з питань телерадіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "Прямий" у зв'язку з використанням ненормативної лексики ведучим каналу Матвієм Ганапольським в програмі "Ехо України". Про це сказано в повідомленні прес-служби Нацради, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією відомства, перевірка ініційована на підставі результатів моніторингу за 1, 2 і 3 травня після випуску програми "Ехо України" з ведучим Матвієм Ганапольським.

"Ведучий програми Матвій Ганапольський дозволив собі висловлювання ненормативної (обсценної) лексики. З точки зору стандартів журналістської етики такі висловлювання з боку ведучого програми - неприпустимі", – сказано в повідомленні.

Таким чином, Національна рада вбачає ознаки порушення провідним норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення" абзацу восьмого частини другої статті 6, частини п'ятої статті 28; пункту "а" частини першої статті 59, частини другої статті 62.

У вищенаведених пунктах сказано про заборону трансляції програм і відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, розумовому або моральному розвитку дітей та підлітків, а також, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.

Як повідомляли Українські Новини, російський журналіст Ганапольский став громадянином України.

У 2018 році поліція взяла під охорону 6 з 47 осіб зі списку можливих жертв терористів. Тоді Ганапольського і Кисельова попередили, що їх життя в небезпеці.