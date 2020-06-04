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04 июня 2020, четверг, 19:16 246
Экономика 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Производители моторных масел просят власти убрать из нового закона техническую ошибку, которая остановила всю

Производители моторных масел просят власти убрать из нового закона техническую ошибку, которая остановила всю отрасль

Ольга Фандорина
масла и смазочные материалы, Масла и смазки, Азмол, Масла
Смазочные материалы. Фото: ecointel.com.ua
Смазочные материалы. Фото: ecointel.com.ua

Крупный производитель масел и смазок завод "Азмол" (Бердянск, Запорожская область) и еще 28 производителей смазочных материалов остановили производство из-за введенного акциза на базовое и индустриальное (техническое) масло в размере 213,5 евро/тонна и просят отменить эту норму как техническую ошибку в законопроекте №1210.

Об этом говорится в сообщении "Азмола", передают Українські Новини.

"При рассмотрении проекта этого закона в него были внесены изменения, которые при практической имплементации закона оказались не соответствующими действующей нормативно-правовой базе украинского законодательства и имеют признаки, скорее всего, именно технической описки или ошибки: в части внесения изменений в п. п. 215.3.4 ст. 215 Налогового кодекса Украины", - говорится в сообщении.

А именно код УКТ ВЭД на базовое и индустриальное масло внесен в перечень подакцизных кодов с описанием, подходящим к дизтопливу.

"Принятым законом обложили акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции - масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах, акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что введение акциза в сумме 213,5 евро/тонна увеличит стоимость готовой продукции ориентировочно на 47%.

"То есть, нынешняя цена увеличится практически в полтора раза, что существенно повлияет на большой перечень отраслей украинской промышленности, сельского хозяйства, автомобильной, железнодорожной и других отраслей отечественной экономики, что ощутит на себе каждая украинская семья, которая является потребителем продукции украинского производителя", - подчеркнула компания.

Кроме того, производителям масел необходимо будет оборудовать и оформить акцизный склад, парки хранения и получить соответствующие лицензии.

"Сегодня же без выполнения вышеуказанных процедур предприятия не имеют права ни хранить, ни покупать, ни перерабатывать, ни продавать продукты, изготовленные на основе базовых масел. А это практически все промышленные смазки и масла в стране. Данный закон уже сегодня полностью остановил процесс производства смазочных материалов в Украине", - говорится в обращении.

"Азмол" и ряд других производителей масел обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю профильного парламентского комитета Даниилу Гетманцеву с просьбой обеспечить исключение кода технических масел из закона в рамках исправления технической ошибки и снабдить соответствующими инструкциями о применении закона Таможенную и Налоговую службы.

Как сообщали Українські Новини, предприятие "Азмол" специализируется на производстве смазок, моторных, трансмиссионных и машиностроительных масел, а также металлической и полимерной тары.

100% акций "Азмола" принадлежит государству и контролируется Фондом государственного имущества.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопльный комитет заявляет, что цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться.

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