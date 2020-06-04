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04 июня 2020, четверг, 18:30 21
Мир 2020-06-04T18:45:01+03:00
Українські Новини
Германия заявила о доказательствах кибератаки России на Бундестаг в 2015 году

Германия заявила о доказательствах кибератаки России на Бундестаг в 2015 году

Елизавета Кесельман
Россия, Германия, Бундестаг, Кибератака
Хакер Фото: pixabay
Хакер Фото: pixabay

В конце мая МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева по подозрению во взломе российским хакером архивных документов Бундестага в 2015 году. Сегодня в ведомстве заявили о наличии доказательств причастности России к хакерской атаки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Германии. 

Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, немецкие правоохранители имеют доказательства, что хакерскую атаку на Бундестаг весной 2015 года совершил гражданин РФ для российских спецслужб. При этом хакер действовал в сговоре с другими людьми.

"На этом основании следственные судьи Федерального суда выдали ордер на его арест", - добавил он.

При этом, как подчеркнул немецкий министр, никакой речи не идет о "политических предрассудках", как заявляет российская сторона.

"В то же время очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии", - пояснил Маас.

В 2015 году на Бундестаг Германии совершили кибератаку, в ходе которой было украдено 16 Гб данных Бундестага, а именно часть переписки депутатского бюро канцлера Ангелы Меркель. Сообщалось, что атаку совершил хакер под псвевдонимом Scaramouche.

Главным подозреваемым является российский хакер Дмитрий Бадин. Ордер на его арест выдала Федеральная прокуратура Германии 5 мая.

Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, которое подозревают во вмешательстве в выборы президента.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения.

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