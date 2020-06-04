В Украине больше не будет "генералов армии": появились новые военные звания

Верховная Рада ликвидировала звание "генерал армии Украины" и ввела звания "бригадный генерал" и "коммодор".

За принятие законопроекта №2247 в целом проголосовал 291 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом ликвидированы звания "генерал-полковник" и "генерал армии Украины" (теперь просто "генерал"), сохранив звание "генерал-майор" и "генерал-лейтенант".

Среди высшего офицерского состава также вводятся звания "бригадный генерал" и "коммодор".

В пояснительной записке отмечается, что подобные звания устанавливаются по примеру стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Отмечается, что военные звание "генерал армии Украины", "генерал-майор", "контр-адмирал", "генерал-лейтенант", "вице-адмирал", "генерал-полковник", "адмирал", присвоенные до вступления в силу этого закона, сохраняются за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.

Как сообщали Українськi Новини, украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон. Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Ранее Загороднюк заявлял, что в армии Украины решили бороться с "совком" и создавать образцовые части.