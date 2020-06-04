подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ученые рассказали, благодаря чему иммунитет человека может победить коронавирус
04 июня 2020, четверг, 16:29 191
Жизнь 2020-06-04T16:30:13+03:00
Українські Новини
Ученые рассказали, благодаря чему иммунитет человека может победить коронавирус

Ученые рассказали, благодаря чему иммунитет человека может победить коронавирус

Елизавета Кесельман
Исследование, Иммунитет, Коронавирус, иммунная система
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Исследования ученых показали, что дистанция в 1 метр снижает риск заболеваемости коронавирусом до 80%. Кроме того, эксперты выяснили, благодаря чему иммунная система людей способна победить коронавирус. Об этом исследователи написали в научном журнале Cell, передает "Бабель".

Иммунная система некоторых людей, которые никогда не болели COVID-19, содержит вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус.

Как отмечают ученые, T-клетки способствуют быстрому генерированию. Для исследования ученые собрали группу людей, у 90% из них болезнь протекала в легкой или умеренной форме.

По мнению экспертов, иммунитет существует благодаря так называемой перекрестной реакции. T-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус.

В этот момент они реагируют, в том числе, на похожий патоген, до этого неизвестный. Такие Т-клетки могут остаться после предварительного контакта человека с другим видом коронавируса (вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду).

Однако, некоторые ученые считают, что сейчас еще рано констатировать факт, что эта перекрестная реакция играет существенную роль в том, как протекает коронавирусная инфекция в организме человека. Они приводят аргумент, что вирус быстро мутирует, поэтому через несколько месяцев данные могут быть неактуальными.

Авторы исследования отмечают, что иммунная система связана с событием. Если это сильное событие, то будет и сильная память.

Как сообщали Українські Новини, по мнению иммунологов, коронавирус способен задерживаться в воздухе несколько часов. 

Также ученые сделали вывод, что помимо легких, коронавирус поражает печень и почки.

Больше новостей о: Исследование Иммунитет Коронавирус иммунная система

Расстояние в один метр между людьми может снизить ...
Кабмин Шмыгаля годичный иммунитет не получит, - Ар...
Корь может уничтожить память иммунной системы, - у...
За сутки количество заболевших COVID-19 в ВСУ увел...
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня
Ткаченко назначили министром культуры и информполитики
Новости
У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений 16:39
Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского 16:31
Производитель масла сообщал неправду о своем продукте. АМКУ начало расследование 16:23
С начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек 16:12
Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной и еще 39 странами уже в июне 15:56
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня 13:45 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Не нарушал, а проверял, – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok