Ученые рассказали, благодаря чему иммунитет человека может победить коронавирус

Исследования ученых показали, что дистанция в 1 метр снижает риск заболеваемости коронавирусом до 80%. Кроме того, эксперты выяснили, благодаря чему иммунная система людей способна победить коронавирус. Об этом исследователи написали в научном журнале Cell, передает "Бабель".

Иммунная система некоторых людей, которые никогда не болели COVID-19, содержит вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус.

Как отмечают ученые, T-клетки способствуют быстрому генерированию. Для исследования ученые собрали группу людей, у 90% из них болезнь протекала в легкой или умеренной форме.

По мнению экспертов, иммунитет существует благодаря так называемой перекрестной реакции. T-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус.

В этот момент они реагируют, в том числе, на похожий патоген, до этого неизвестный. Такие Т-клетки могут остаться после предварительного контакта человека с другим видом коронавируса (вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду).

Однако, некоторые ученые считают, что сейчас еще рано констатировать факт, что эта перекрестная реакция играет существенную роль в том, как протекает коронавирусная инфекция в организме человека. Они приводят аргумент, что вирус быстро мутирует, поэтому через несколько месяцев данные могут быть неактуальными.

Авторы исследования отмечают, что иммунная система связана с событием. Если это сильное событие, то будет и сильная память.

Как сообщали Українські Новини, по мнению иммунологов, коронавирус способен задерживаться в воздухе несколько часов.

Также ученые сделали вывод, что помимо легких, коронавирус поражает печень и почки.