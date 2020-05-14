Помимо легких, коронавирус поражает печень и почки, – немецкие ученые

В то время, как в Италии эксперты обнаружили связь между синдромом "Кавасаки" и коронавиурсом, немецкие ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, а также и дргуие органы человека. Об этом говорится в исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE).

Эксперты заявили, что коронавирус не является исключительно респираторным заболеванием. В частности, специалисты проанализировали результаты вскрытия 27 человек, умерших от COVID-19.

Отмечается, что частицы вируса нашли также в почках, сердце, печени и головном мозге. Самые высокие концентрации вируса на клетку были обнаружены в дыхательных путях, за которыми следуют почка, сердце, печень, мозг и кровь.

"SARS-CoV-2 - это "полиорганный вирус", поражающий многочисленные органы. Это может объяснять широкий спектр симптомов, которые наблюдаются при инфекциях COVID-19. После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают особенно почки. Это, вероятно, объясняет тот факт, что у многих пациентов есть нарушения в моче. Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень до 50% острой почечной недостаточности при инфекциях COVID-19", - заявил руководитель исследования, профессор доктор Тобиас Б. Хубер.

Как сообщали Українські Новини, американские эксперты заявили, что 80% заболевших коронавирусом умирают при подключении к аппаратм ИВЛ.