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  • У новоназначенного министра культуры есть акции "Одесской киностудии". Он обещает их продать
04 июня 2020, четверг, 13:11 172
Кабмин 2020-06-04T14:16:11+03:00
Українські Новини
У новоназначенного министра культуры есть акции "Одесской киностудии". Он обещает их продать

У новоназначенного министра культуры есть акции "Одесской киностудии". Он обещает их продать

Кира Молчанова
Кабмин, Акции, Одесская киностудия, Ткаченко Александр, продажа активов
Александр Ткаченко. Фото: 112
Александр Ткаченко. Фото: 112

У новоназначенного министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко есть акции частного акционерного общества "Одесская киностудия", но, по его словам, они готовятся к продаже, так что конфликта интересов не будет.

"Хочу заявить, что никакого конфликта интересов не будет. Мои акции готовятся к продаже и ни в какой слепой траст, извиняюсь, и это дело будет сделано в ближайшее время", - сказал Ткаченко, комментируя наличие у себя "Одесской киностудии".

21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева истребовал из собственности государства в лице субъекта управления государственной собственности - Министерства культуры 11,9% акций частного акционерного общества "Одесская киностудия" в пользу ЧАО.

В феврале тогда министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Минкультуры намерено обжаловать это решение суда.

В 2005 году "Одесская киностудия" стала акционерным обществом, 50% акций (без одной) перешли к компании Ткаченко "Новая студия".

В 2019 году Ткаченко поровну разделил свою долю киностудии с киевским застройщиком Андреем Ваврышем.

Как сообщали Українскьі Новини, Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутат от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко.

До этого трудовой коллектив госпредприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Сотрудники просят защитить предприятие от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват.

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