Дожди, сильные порывы ветра и небольшое потепление. Прогноз погоды на 5 июня

5 июня в Киеве переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Ривненской области +19…+24 градуса. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса. В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+26 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов, в Харьковской области +17…+22 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +21…+28 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. 4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов. Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет длинный уик-енд. Также летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.