подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 июня 2020, четверг, 21:00 512
Общество 2020-06-04T21:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди, сильные порывы ветра и небольшое потепление. Прогноз погоды на 5 июня

Дожди, сильные порывы ветра и небольшое потепление. Прогноз погоды на 5 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

5 июня в Киеве переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Ривненской области +19…+24 градуса.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов, в Харьковской области +17…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет длинный уик-енд.

Также летом 2020 года ожидается аномальная жара и катаклизмы: синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на 3 месяца. Украинцев ожидает жаркое лето с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Катастрофические изменения погоды и зной: Укргидро...
Дожди не отпускают Киев из своего плена. Прогноз п...
Ледяной циклон сменит резкое потепление: синоптик ...
Дождь, мокрый снег и похолодание до -4. В Украину ...
Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу
Снижение стоимости отелей и отмена виз: о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом
Новости
DCH Ярославского стала стратегическим партнером крупнейшей турецкой компании Makyol 21:03
Дожди, сильные порывы ветра и небольшое потепление. Прогноз погоды на 5 июня 21:00
Швеция "раскаивается" в том, что не ввела жесткий карантин вовремя, – главный эпидемиолог 20:46
"Экополис ХТЗ" Ярославского станет якорным проектом стратегии развития Харькова на 2020-2030 годы 20:45
Чкаловский сквер. Фото: Хмарочос
У Кличко хотят застроить Чкаловский сквер 20:37
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен 21:59
Украина обязывается усилить процесс отбора судей, – проект меморандума с МВФ 09:58
больше новостей
Не нарушал, а проверял, – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok