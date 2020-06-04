Укрэксимбанк даже после звонка Зеленского не реструктуризирует долг хмельницкому предпринимателю

В то время как Президент в Хмельницком нарушал карантин, Государственный экспортно-импортный банк даже после звонка Президента Владимира Зеленского не реструктуризирует долг хмельницкому предпринимателю и расскажет о причинах отказа.

Об этом сообщила член набсовета банка Виктория Страхова в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"По поводу нашумевшего звонка. И менеджмент банка, и набсовет банка заботятся об интересах банка у нас в отношении него duty of care. Банк делает много реструктуризаций, но тогда, когда они в интересах и клиента и банка. Напомню, что банк уже много раз был докапитализирован за счёт налогоплательщиков. Эксим готов вместе со всем банковским сообществом и регулятором работать над системными решениями", - написала она.

Страхова добавила, что Президенту с соблюдением законодательства будет предоставлена развёрнутая информация по клиенту и обстоятельствах почему ему отказывали.

Ранее стало известно, что хмельницкий предприниматель пожаловался Президенту, что Укрэксимбанк отказывается реструктуризировать его долг.

После чего Зеленский позвонил председателю правления банка по данному вопросу.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.

Сидеть в помещениях ресторанов и кофеен можно только с 5 июня (фото с Президентом было сделано 3 июня). За столом должно быть не больше 4 взрослых человек. Если эти требованная не соблюдать, владельца заведения оштрафуют.

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