Бывший член набсовета "Нефтегаза" Марьевич задекларировал 2 квартиры и 10,4 млн гривен гонорара с маленькой зарплатой

Бывший член набсовета "Нефтегаза" Марьевич задекларировал 2 квартиры и 10,4 млн гривен гонорара с маленькой за

В то время, как глава Фонда госимущества Сенниченко задекларировал 4 квартиры, Audi и BMW за 2019, бывший член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" и Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Константин Марьевич задекларировал 10,4 млн гривен гонорара, 2 квартиры и 19,2 тыс. гривен зарплаты в месяц за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, в прошлом году доходы Марьевича составили его гонорары от "Укрзализныци" в размере 5,189 млн гривен и от компании "Магистральные газопроводы Украины" 5,22 млн гривен, а также 230,7 тыс. гривен зарплаты, полученной в Хозяйственно-финансовом департаменте Секретариата Кабинета Министров.

Также у него есть 250 тыс. гривен в банковском сейфе, 1,4 млн гривен на счету в ОТП Банке.

При этом Марьевич владеет квартирой площадью 39,3 кв. м и квартирой площадью 61,9 кв. м.

Кроме того, его жена Мартина Соловейчук-Марьевич владеет земельным участком площадью 1,66 Га и квартирой 50,7 кв. м

Также Марьевич владеет автомобилем Ford Mustang 2015 года выпуска за 280 тыс. гривен, а его жена автомобилем Honda Civic 2016 года выпуска за 207 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, новый вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина задекларировала 800 тыс. грн зарплаты за 2019 год.

Председатель Харьковского горсовета Геннадий Кернес в 2019 году задекларировал доходы на общую сумму 20 млн гривен и 64 млн гривен наличными.