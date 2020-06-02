Кернес задекларировал 20 млн гривен дохода, инвалидное кресло и дыхательные аппарат

Председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, которому Зеленский грозил уголовной ответственностью за отказ приостановить работу метро в Харькове в связи с карантином, задекларировал за 2019 год доходы на общую сумму 20 млн гривен и 64 млн гривен наличными.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

Кернес задекларировал заработную плату в Харьковском горсовете в размере 1,15 млн гривен, 18,9 млн гривен дивидендов от "Финэкс-Капитал", а также 6 тыс. гривен процентов от Универсал Банка и 2,9 тыс. процентов от Скай Банка.

Всего у мэра на счетах в различных банках находится 17,3 млн гривен и 18,3 тыс. долларов.

Наличными у него имеется 64 млн гривен.

Кернес задекларировал аренду части (7 кв. м) жилого дома и аренду комнаты в Харькове.

Мэр Харькова владеет 11 часами, в частности, Patek Phillipe, Rolex, F.P.Journe, Cedrik Johner, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Franck Muller; их стоимость не указана.

Также он задекларировал инвалидное кресло-коляску с электроприводом.

Помимо этого, Кернес владеет 10 акциями акционерной компании "Харьковоблэнерго", 10 акциями ЧАО "Харьковэнергосбыт" и 7 тыс. инвестиционными сертификатами общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал".

Также мэр задекларировал оплату услуг в Германии на суммы 887,5 тыс. гривен и 949,7 тыс. гривен.

Кроме того, Кернес подал сообщение о существенных изменениях, в котором указал наркозно-дыхательный аппарат от швецкого производителя Maquet Gettinge Group, стоимостью 2,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, после угроз Зеленского мэр Харькова Геннадий Кернес радикально пересмотрел свой взгляд на вопрос работы метро в Харькове и попытался успокоить харьковчан на примере ситуации в Италии.

Тем временем, мэр Львова Андрей Садовый задекларировал 1 млн гривен дохода за 2019 год, а его жена на 6 млн больше.