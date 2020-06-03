Глава Фонда госимущества задекларировал 4 квартиры, Audi и BMW

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко задекларировал 4 квартиры, 2 автомобиля и 162,93 тыс. гривен зарплаты в месяц за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, Сенниченко внес в декларацию 1,96 млн гривен зарплаты, полученной в Eurasia Foundation, 58,5 тыс. гривен зарплаты, полученной от "Киевметростроя", 175,7 тыс. гривен зарплаты, полученной в ФГИ.

Также он задекларировал 144,4 тыс. гривен гонорара, полученного от "ProZorro.Продажи".

Кроме того, у Сенниченко есть 4,75 млн гривен наличными, а у его жены Леси Чмиль 2,6 млн гривен наличными.

При этом у него есть квартира площадью 39,1 кв. м, квартира площадью 96,2 кв. м за 1,19 млн гривен, квартира площадью 76,4 кв. м за 935,8 тыс. гривен, квартира площадью 86,6 кв. м за 1,06 млн гривен и квартира площадью 110,4 кв. м в общей собственности с женой Лесей Чмиль и Владимиром Сенниченко.

В свою очередь, его жена владеет офисным помещением площадью 150,4 кв. м за 1,1 млн гривен, земельным участком площадью 987 кв. м за 77,2 тыс. гривен, квартирой площадью 91,4 кв. м

Также Сенниченко внес в декларацию автомобиль Audi Q7 2007 года выпуска за 161,2 тыс. гривен, BMW K1200RS 2004 года выпуска и принадлежащую его жене Toyota Camry 2018 года выпуска за 730,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года Верховная Рада назначила председателем Фонда государственного имущества (ФГИ) бывшего директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой акционерного общества "Укрпочта" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко после собственной лекции отказался общаться со СМИ и не захотел прокомментировать назначение своего советника Алексея Беспалова членом наблюдательных советов в государственные облэнерго в Черкасской, Запорожской и Харьковской области.