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01 июня 2020, понедельник, 13:07 33
Экономика 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Запорожская АЭС отключила первый энергоблок

Запорожская АЭС отключила первый энергоблок

Анна Рудык
АЭС, Запорожская АЭС, Энергоблок, ЗАЭС, Отключение энергоблока
ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua
ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 1 июня в 11:04 отключила энергоблок №1 от энергосети и вывела его в резерв.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"Энергоблок №1 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", - говорится в нем.

Отмечается, что в данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС и суммарная мощность генераторов составляет 2 020 МВт.

На энергоблоке №4 идут 32-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 47-е сутки планового среднего ремонта.

Как сообщали Українськi Новини, Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 18 мая в 07:52 отключила от сети энергоблок №1 в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Также Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 14 мая в 11:02 отключила энергоблок №6 от энергосети для проведения текущего ремонта.

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