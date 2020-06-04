SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной интернет-сети системы Starlink

После того, как SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon на МКС, сегодня утром компания уже в восьмой раз запустила спутники в космос. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передают Українські Новини.

Сейчас орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Twitter.

Ракету Falcon 9 компании SpaceX запустили 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.

Масса каждого спутника составляет 260 кг. Через 15 минут после запуска ракеты они отделились от второй ступени и вышли на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, они достигнут рабочей орбиты на высоте 550 км. https://www.youtube.com/watch?v=y4xBFHjkUvw" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, SpaceX перенесла запуск космичекого корабла Crew Dragon с астронавтами на 30 мая из-за погоды.

Китай запустил на околоземную орбиту два спутника: для развития интернета и зондирования Земли.