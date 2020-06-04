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  • SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной интернет-сети системы Starlink
04 июня 2020, четверг, 11:05 24
Космос 2020-06-04T11:30:02+03:00
Українські Новини
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной интернет-сети системы Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для глобальной интернет-сети системы Starlink

Ирина Николенко
Интернет, NASA, SpaceX, спутники, запуск ракеты в космос, Starlink

После того, как SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon на МКС, сегодня утром компания уже в восьмой раз запустила спутники в космос. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передают Українські Новини.

Сейчас орбитальная группировка состоит уже из 480 космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Twitter.

Ракету Falcon 9 компании SpaceX запустили 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA в штате Флорида.

Масса каждого спутника составляет 260 кг. Через 15 минут после запуска ракеты они отделились от второй ступени и вышли на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, они достигнут рабочей орбиты на высоте 550 км.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX перенесла запуск космичекого корабла Crew Dragon с астронавтами на 30 мая из-за погоды.

Китай запустил на  околоземную орбиту два спутника: для развития интернета и зондирования Земли.

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