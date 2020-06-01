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01 июня 2020, понедельник, 12:21 20
Космос 2020-06-01T13:00:01+03:00
Українські Новини
Китай запустил на околоземную орбиту два спутника связи

Китай запустил на околоземную орбиту два спутника связи

Елизавета Кесельман
Китай, Космос, Спутник, Запуск ракеты

В то время, как SpaceX впервые отправил астронавтов в космос, Китай вывел на  околоземную орбиту два спутника. Первый для развития интернета, второй — для зондирования Земли. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что с помощью ракеты-носителя Long March-2D Китай успешно вывел на орбиту Gaofen-9 и HEAD-4. 

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Для серии Long March-2D это стал 333-й запуск.

 

Отмечается, что Gaofen-9 предназначен для дистанционного зондирования Земли, данные с этого спутника будут использоваться при городском планировании, проектировании дорожных сетей, а также в сельском хозяйстве.

Спутник HEAD-4 будет собирать информацию для улучшения и развития интернета вещей. Также он предназначен для навигации морских и воздушных судов. 

Как сообщали Українські Новини, Северная Корея подтвердила запуск двух новых ракет. 

Кроме того, в 2019 года в США  заявили, что запустят ракету, напечатанную на 3D-принтере.

Также в 2017 году в США успешно запустили американско-украинскую ракету Antares, которая доставила на МКС провиант и оборудование. 

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