подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закрыто на карантин, Киевская больница №3 полностью на карантине
03 июня 2020, среда, 22:45 290
Общество 2020-06-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закрыто на карантин, Киевская больница №3 полностью на карантине

В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закрыто на карантин, Киевская больница №3 полностью на карантине

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, карантин в Киеве, Коронавирус у медиков, Киевская городская больница скорой помощи
БСП. Фото: bsmp.kiev.ua
БСП. Фото: bsmp.kiev.ua

В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи шесть отделений закрыто на карантин, Киевская городская клиническая больница №3 полностью на карантине из-за заболевания персонала COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщили информированные источники в медицинской сфере Киева.

"За последние несколько дней было закрыто еще два отделения в Киевской больнице скорой помощи, всего уже закрыто 6 отделений. Это около 20% коек в больнице", - сказал источник.

По его словам, среди закрытых отделений – одно из четырех хирургических отделений и отделение политравмы.

Всего в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи 19 отделений.

Также по словам источника, полностью на карантин закрыта Киевская городская клиническая больница №3.

Как сообщалось, 2 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 24 822, количество умерших от заболевания увеличилось на 8 человек до 735 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 2 июня выросло на 47,3%, новых летальных случаев - снизилось на 11%.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус карантин в Киеве Коронавирус у медиков Киевская городская больница скорой помощи

В киевской больнице скорой помощи — вспышка корона...
Италия открыла границу для туристов из Евросоюза...
ТРЦ Киева снова заработали после карантина...
Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточа...
Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества
Новости
Финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении 23:13
В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закрыто на карантин, Киевская больница №3 полностью на карантине 22:45
Кабмин Шмыгаля годичный иммунитет не получит, - Арахамия 22:17
Кипр ускорил снятие коронавирусных ограничений из-за подготовки к туристическому сезону 22:04
Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд 22:03
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok