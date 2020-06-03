В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закрыто на карантин, Киевская больница №3 полностью на карантине

В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи шесть отделений закрыто на карантин, Киевская городская клиническая больница №3 полностью на карантине из-за заболевания персонала COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщили информированные источники в медицинской сфере Киева.

"За последние несколько дней было закрыто еще два отделения в Киевской больнице скорой помощи, всего уже закрыто 6 отделений. Это около 20% коек в больнице", - сказал источник.

По его словам, среди закрытых отделений – одно из четырех хирургических отделений и отделение политравмы.

Всего в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи 19 отделений.

Также по словам источника, полностью на карантин закрыта Киевская городская клиническая больница №3.

Как сообщалось, 2 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 24 822, количество умерших от заболевания увеличилось на 8 человек до 735 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 2 июня выросло на 47,3%, новых летальных случаев - снизилось на 11%.