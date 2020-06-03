У київській лікарні швидкої допомоги 6 відділень закрито на карантин, Київська лікарня №3 на карантині полност

В Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги шість відділень закрито на карантин, Київська міська клінічна лікарня №3 повністю на карантині через захворювання персоналу на COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомили поінформовані джерела в медичній сфері Києва.

"За останні кілька днів було закрито ще два відділення Київської лікарні швидкої допомоги, всього вже закрито 6 відділень. Це близько 20% ліжок у лікарні", - сказало джерело.

З його слів, серед закритих відділень – одне з чотирьох хірургічних відділень та відділення політравми.

Всього в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 19 відділень.

Також з слів джерела, на карантин закрито Київську міська клінічну лікарню №3.

Як повідомлялося, 2 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні зросла на 483 до 24 822, кількість померлих від захворювання збільшилася на 8 людей до 735 порівняно з попередньою добою при цьому кількість нових випадків захворювання 2 червня зросла на 47,3%, нових летальних випадків - знизилося на 11%.