Неприкосновенные чемоданы: Рада запретила на границе проверять багаж генпрокурора, верховных судей и членов их

Принятие 2 июня Верховной Радой законопроекта № 3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" освобождает от таможенного досмотра личных вещей председателя и судьей Верховного суда, а также генерального прокурора и членов их семей. Об этом передает портал pravo.ua.

Согласно изменениям, в статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно.

Таким образом, ручная кладь и сопровождаемый багаж вышеперечисленных лиц, освобождены от таможенного досмотра.

Контролированные поставки и перемещение товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, ранее в распоряжении СМИ оказалась аналитическая справка для генпрокурора Венедиктовой согласно которой, если выполнить требование действующего закона и уволить всех прокуроров в областях, которые не прошли этапы аттестации времен Рябошапки, то почти во всех регионах страны кадровый состав сократится минимум на треть.