подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 18:34 151
Судебная власть 2020-06-03T19:00:01+03:00
Українські Новини
Неприкосновенные чемоданы: Рада запретила на границе проверять багаж генпрокурора, верховных судей и членов их

Неприкосновенные чемоданы: Рада запретила на границе проверять багаж генпрокурора, верховных судей и членов их семей

Елизавета Кесельман
Законопроект, Верховный Суд, Таможня, Досмотр, Изменения в законодательство, ГБР, Офис Генпрокурора, законопроект № 3194
Чемодан. Фото: pixabay
Чемодан. Фото: pixabay

Принятие 2 июня Верховной Радой законопроекта № 3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" освобождает от таможенного досмотра личных вещей председателя и судьей Верховного суда, а также генерального прокурора и членов их семей. Об этом передает портал pravo.ua.

Согласно изменениям, в статьях  340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно.

Таким образом, ручная кладь и сопровождаемый багаж вышеперечисленных лиц, освобождены от таможенного досмотра.

Контролированные поставки и перемещение товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, ранее в распоряжении СМИ оказалась аналитическая справка для генпрокурора Венедиктовой согласно которой, если выполнить требование действующего закона и уволить всех прокуроров в областях, которые не прошли этапы аттестации времен Рябошапки, то почти во всех регионах страны кадровый состав сократится минимум на треть.

Больше новостей о: Законопроект Верховный Суд Таможня Досмотр Изменения в законодательство ГБР Офис Генпрокурора законопроект № 3194

ГБР вызывает Порошенко на допрос 10 июня по делу Д...
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор ч...
Суд открыл дело по иску Нефедова о восстановлении ...
Сегодня Верховная Рада проведет заседание: повестк...
Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Новости
Испания может открыть границы для туристов уже в июне 19:02
Нардеп Стефанишина устроила провокации в МОЗе и попыталась сорвать собеседования на должность главы НСЗУ, — СМИ 18:58
Президентская дача под Мелитополем. Фото: mv.org.ua
Троицу Зеленский проведет на роскошной даче Хрущева на острове Бирючий, - СМИ 18:57
Арахамия рассказал, кто может пройти в Раду вместо Ткаченко 18:42
Неприкосновенные чемоданы: Рада запретила на границе проверять багаж генпрокурора, верховных судей и членов их семей 18:34
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok