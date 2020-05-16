После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать

В распоряжении СМИ оказалась аналитическая справка, подготовленная для генпрокурора Ирины Венедиктовой главой патронатной службы Офиса Генпрокурора относительно кадровой ситуации в ведомстве. Об этом сообщает "Страна".

Согласно справке, если выполнить требование действующего закона и уволить всех прокуроров в областях, которые не прошли этапы аттестации времен Рябошапки, то почти во всех регионах страны кадровый состав сократится минимум на треть. Более того, в некоторых областях на отдельных важных направлениях вообще будет некому работать.

Патронатная служба предлагает Венедиктовой срочно инициировать изменения в порядок проведения аттестации и поднять перед Верховной Радой вопрос о внесении изменений в законодательство о прокуратуре. Иначе работать в прокуратуре будет действительно некому.

По инсайдерским данным издания, сейчас кадровый голод в Офиса Генпрокурора пытаются удовлетворить временными полумерами, такими как откамандирование в Киев прокуроров из областей в статусе и.о. Однако если учесть, что после аттестации области также остались кадрово-обескровленными, то вскоре на важные судебные процессы, где поддерживали обвинение прокуроры Офиса Генпрокурора, действительно ходить будет некому.

Кроме того, есть огромная проблема с исками от уволенных по аттестации прокуроров.

В записке приводятся расчеты, что только по одному иску, который ведомство проиграло бывшему секретарю Квалификационной комиссии прокуроров Сергею Подкопаеву, необходимо выплатить около 670 тысяч гривен за вынужденный прогул и восстановить его в должности.

В производстве судов сейчас находится 586 исков бывших сотрудников прокуратуры, уволенных по результатам аттестации времен бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Страна" приводит сканы записки главе Офиса Генпрокурора Ирине Венедиктовой.

А тем временем, расходы на Генпрокуратуру выросли почти в 4 раза за последние 5 лет.

После введения в Украине общенационального карантина Офис генпрокурора решил "запастись" туалетной бумагой 3 видов и бумажными полотенцами на 390 тыс. гривен.