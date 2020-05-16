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16 мая 2020, суббота, 18:58 2539
Общество 2020-05-16T20:00:08+03:00
Українські Новини
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать

После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Кадровая политика, Кадровый резерв, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, Венедиктова
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

В распоряжении СМИ оказалась аналитическая справка, подготовленная для генпрокурора Ирины Венедиктовой главой патронатной службы Офиса Генпрокурора относительно кадровой ситуации в ведомстве. Об этом сообщает "Страна".

Согласно справке, если выполнить требование действующего закона и уволить всех прокуроров в областях, которые не прошли этапы аттестации времен Рябошапки, то почти во всех регионах страны кадровый состав сократится минимум на треть. Более того, в некоторых областях на отдельных важных направлениях вообще будет некому работать. 

Патронатная служба предлагает Венедиктовой срочно инициировать изменения в порядок проведения аттестации и поднять перед Верховной Радой вопрос о внесении изменений в  законодательство о прокуратуре. Иначе работать в прокуратуре будет действительно некому.

По инсайдерским данным издания, сейчас кадровый голод в Офиса Генпрокурора пытаются удовлетворить временными полумерами, такими как откамандирование в Киев прокуроров из областей в статусе и.о. Однако если учесть, что после аттестации области также остались кадрово-обескровленными, то вскоре на важные судебные процессы, где поддерживали обвинение прокуроры Офиса Генпрокурора, действительно ходить будет некому.

Кроме того, есть огромная проблема с исками от уволенных по аттестации прокуроров.

В записке приводятся расчеты, что только по одному иску, который ведомство проиграло бывшему секретарю Квалификационной комиссии прокуроров Сергею Подкопаеву, необходимо выплатить около 670 тысяч гривен за вынужденный прогул и восстановить его в должности.

В производстве судов сейчас находится 586 исков бывших сотрудников прокуратуры, уволенных по результатам аттестации времен бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Страна" приводит сканы записки главе Офиса Генпрокурора Ирине Венедиктовой.

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

А тем временем, расходы на Генпрокуратуру выросли почти в 4 раза за последние 5 лет.

После введения в Украине общенационального карантина Офис генпрокурора решил "запастись" туалетной бумагой 3 видов и бумажными полотенцами на 390 тыс. гривен.

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