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03 июня 2020, среда, 16:30 480
Мир 2020-06-03T17:30:01+03:00
Українські Новини
Facebook начал блокировать группы, в которых призывали выходить на протесты в США с оружием

Facebook начал блокировать группы, в которых призывали выходить на протесты в США с оружием

Елизавета Кесельман
Facebook, Социальная сеть, протесты в США, Блокировка групп
Социальные сети. Фото: pixabay
Социальные сети. Фото: pixabay

Социальная сеть Facebook, которая на фоне протестов в США дополнительно выделила $10 млн на поддержку организациям, которые борятся с расизмом, начала блокировать группы, в которых призывали выходить на протесты в США с оружием. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что поначалу Facebook отслеживала обсуждения в группах, но закрыла их, когда увидела призывы к насилию.

Как передает ведомство, представители мессенджера предприняли данные меры после того, как участники групп обсуждали вопросы о доставке оружия на акции протеста, охватившие США из-за гибели Джорджа Флойда.

Поначалу в Facebook наблюдали, как люди, связанные с группой American Guard, обсуждали такие действия. Также разговоры об оружии велись в группе "Солдаты Одина США" - экстремистской группе против иммигрантов и беженцев.

Кроме того, Facebook также отключила аккаунты, связанные с крайне правой группой Proud Boys. Компания заявила, что ускорила процесс, когда заметила увеличение интенсивности обсуждения и нарастание призывов к насилию.

Как сообщали Українські Новини, в США начали массово нападать на полицейских после мед. экспертизы с причиной смерти Джорджа Флойда.

А во время забастовок в Миннеаполисе полиция обстреляла съемочную группу Deutsche Welle. 

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