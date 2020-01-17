Глава ФГИ Сенниченко отказался комментировать назначение Беспалова, - СМИ

"Компанию "Енергомережа" возглавлял Дмитрий Крючков, который в Верховной Раде заседал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2015 году облэнерго, которые находились в управлении ФГИ, заключили с "Енергомережа" договора о переуступке долгов крупных предприятий - потребителей услуг. В результате "Енергомережа" получили на счета компании средства предприятий для расчетов с облэнерго и перевели их частным лицам и компаниям. Вследствие чего государство понесло ущерб на миллионы долларов", - описывают суть схемы, которую расследует НАБУ и в контексте которой и упоминается фамилия Беспалова.

В последнее время Беспалов был внештатным советником главы ФГИ. А в декабре стало известно о его назначении в наблюдательные советы сразу трех облэнерго. Хотя в официальных сообщениях по этому поводу фамилия Беспалова не звучала.

"Журналисты отмечают, что должность Алексея Беспалова позволит советнику реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией госкомпаний", - отмечает издание "Апостроф".

Назначение Беспалова вызвало в обществе резонанс. Фото: Обозреватель