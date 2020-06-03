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03 июня 2020, среда, 15:44 67
Транспорт 2020-06-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" предлагает возвращать деньги за ж/д билеты онлайн или через претенциозные отделы. Уже вернула

"Укрзализныця" предлагает возвращать деньги за ж/д билеты онлайн или через претенциозные отделы. Уже вернула 139 млн грн

Кира Молчанова
Укрзализниця, Билеты, Железнодорожный транспорт, возврат денег
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

В течение карантина акционерное общество "Укрзализныця", которое недавно запустила поезда дальнего следования, вернуло пассажирам почти 130 млн гривен за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, работа по возврату средств за неиспользованные билеты продолжается.

В общем пассажиры вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из которых 401,6 тыс. - через интернет и более 215,7 тыс. - через железнодорожные кассы.

В "Укрзализныце" ожидают возвращения еще 126,7 тыс. неиспользованных билетов.

"Укрзализныця" возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина. Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы", - говорится в сообщении.

Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Тем временем, ООО "Вог Кафе" разрешили кормить пассажиров в поездах "Интерсити +" при условии, что компания увеличит вознаграждение "Укрзализнице" увеличено в 3 раза до 4,25 млн гривен в месяц.

 

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