МВД запустило приложение, через которое водители смогут оплачивать штрафы

После запуска системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области,

Так, сообщается, что в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - отметил Сергей Гончаров.

Приложение "Штрафы ПДД". Скриншот: сайт МВД

Кроме того, приложение "Штрафы ПДД" пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Как сообщали Українські Новини, НБУ разработал мобильное приложение для считывания ID-карт и загранпаспортов.

Также украинцы снова могут зарегистрировать авто в передвижном центре МВД.