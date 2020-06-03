МВД запустило приложение, через которое водители смогут оплачивать штрафы

После запуска системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области, Министерство внутренних дел Украины запустило государственное мобильное приложение "Штрафы ПДД", с помощью которого можно оплачивать штрафы и проверять их наличие. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, говорится на сайте пресс-службы МВД. Так, сообщается, что в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД. "С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - отметил Сергей Гончаров. Приложение "Штрафы ПДД". Скриншот: сайт МВД Кроме того, приложение "Штрафы ПДД" пригодится тем водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для этого транспортного средства. Как сообщали Українські Новини, НБУ разработал мобильное приложение для считывания ID-карт и загранпаспортов. Также украинцы снова могут зарегистрировать авто в передвижном центре МВД.