Сиротам и лишенным родительской опеки детям стипендию подняли до 150% прожиточного минимума

Верховная Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума в среднем на одно лицо.

За принятие законопроекта №2013 в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров.

Также парламентарии повысили детям с соответствующим статусом ежегодное пособие для приобретения учебной литературы до трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

Выплата указанного пособия осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью.

Также еще в начале года сообщалось, что соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты.