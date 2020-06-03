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03 июня 2020, среда, 14:59 39
Экономика 2020-06-03T15:15:01+03:00
Українські Новини
Сиротам и лишенным родительской опеки детям стипендию подняли до 150% прожиточного минимума

Сиротам и лишенным родительской опеки детям стипендию подняли до 150% прожиточного минимума

Ольга Фандорина
Дети, Дети-сироты, Соцстипендии, Родительская опека, Повышение выплат
Дети. Фото: pixabay.com
Дети. Фото: pixabay.com

Верховная Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума в среднем на одно лицо.

За принятие законопроекта №2013 в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров.

Также парламентарии повысили детям с соответствующим статусом ежегодное пособие для приобретения учебной литературы до трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

Выплата указанного пособия осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью.

Также еще в начале года сообщалось, что соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты.

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