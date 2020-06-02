Парламент принял важный для защиты детей-сирот закон, – Вадим Струневич

Верховная Рада Украины на сегодняшнем очередном заседании приняла закон, предусматривающий повышение социальных гарантий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и находящихся под опекой или попечительством.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич.

"Обязанность каждой социально-ответственной власти защитить ту часть общества, которая является наиболее уязвимой. Прежде всего, это касается детей, особенно тех, которые остались без родительской опеки. Сегодня Верховная Рада сделала важный шаг в защите таких детей", - написал он.

Струневич отметил, что закон предусматривает повышение с 1 января 2020 года материального обеспечения семей, опекающих детей-сирот. Так, помощь государства на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, будет увеличена с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть более чем на 1 тыс. гривен в месяц, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (на более чем 3 тыс. гривен в месяц).

Он также сообщил, что этим документом парламент унифицировал принципы назначения государственной помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, ввел адресный подход в назначении социальной госпомощи.

По словам Струневич, документ также предусматривает выплату государственной социальной помощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Она будет составлять 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, из средств Государственного бюджета Украины. Таким образом, общая надбавка для этих граждан составит более 1 170 гривен в месяц.

"Я считаю, что этот закон был крайне необходим. Поэтому наш Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов много работал, чтобы воплотить этот проект в жизнь", - добавил он.

Народный депутат напомнил, что в сентябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.