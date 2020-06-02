подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 19:46 536
Верховная Рада и партии 2020-06-02T20:15:01+03:00
Українські Новини
Парламент принял важный для защиты детей-сирот закон, – Вадим Струневич

Парламент принял важный для защиты детей-сирот закон, – Вадим Струневич

Ирина Дорофейчук
Слуга народа, Дети-сироты, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Верховная Рада Украины на сегодняшнем очередном заседании приняла закон, предусматривающий повышение социальных гарантий детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и находящихся под опекой или попечительством.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич.

"Обязанность каждой социально-ответственной власти защитить ту часть общества, которая является наиболее уязвимой. Прежде всего, это касается детей, особенно тех, которые остались без родительской опеки. Сегодня Верховная Рада сделала важный шаг в защите таких детей", - написал он.

Струневич отметил, что закон предусматривает повышение с 1 января 2020 года материального обеспечения семей, опекающих детей-сирот. Так, помощь государства на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, будет увеличена с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть более чем на 1 тыс. гривен в месяц, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (на более чем 3 тыс. гривен в месяц).

Он также сообщил, что этим документом парламент унифицировал принципы назначения государственной помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, ввел адресный подход в назначении социальной госпомощи.

По словам Струневич, документ также предусматривает выплату государственной социальной помощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Она будет составлять 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, из средств Государственного бюджета Украины. Таким образом, общая надбавка для этих граждан составит более 1 170 гривен в месяц.

"Я считаю, что этот закон был крайне необходим. Поэтому наш Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов много работал, чтобы воплотить этот проект в жизнь", - добавил он.

Народный депутат напомнил, что в сентябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Больше новостей о: Слуга народа Дети-сироты Вадим Струневич

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен
Украина не намерена понижать пенсионный возраст
Новости
Труханов задекларировал 700 тысяч дохода и мать-миллионершу 20:14
Дом Гитлера в Австрии перестроят в полицейский участок, чтобы он никогда не напоминал о национал-социализме 20:05
Боевики применили гранатометы, снайперское и стрелковое оружие: ранен воин ВСУ 19:55
Реестр е-деклараций под риском из-за ареста имущества айти-компании «Алтаюр» - СМИ 19:50
Парламент принял важный для защиты детей-сирот закон, – Вадим Струневич 19:46
больше новостей
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 15:13 Инфографика
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта 14:55
Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ 11:37
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом 13:31
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
больше новостей
Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok