Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество

Сегодня на пленарном заседании Верховная Рада рассматривала законопроект о разрешении физическим лицам, достигшим 16 лет, по своему усмотрению сменить отчество. За принятие соответствующего законопроекта №2450 за основу проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Также документом предлагается разрешить физическим лицам, достигшим 14 лет, менять свое отчество по согласию родителей (опекунов).

В случае, если второй из родителей умер, признан без вести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери, то физическое лицо, достигшее 14 лет, может сменить отчество по согласию одного родителя.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июня Верховная Рада провела заседание: какие вопросы рассматривали.

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