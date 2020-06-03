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03 июня 2020, среда, 14:51 36
Верховная Рада и партии 2020-06-03T15:15:01+03:00
Українські Новини
Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество

Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество

Ирина Николенко
Народные депутаты, заседание Верховной Рады, Верховна Рада, Смена отчества, Отчество
Парламент намерен разрешить менять отчество с 16 лет
Парламент намерен разрешить менять отчество с 16 лет

Сегодня на пленарном заседании Верховная Рада рассматривала законопроект о разрешении физическим лицам, достигшим 16 лет, по своему усмотрению сменить отчество. За принятие соответствующего законопроекта №2450 за основу проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Также документом предлагается разрешить физическим лицам, достигшим 14 лет, менять свое отчество по согласию родителей (опекунов).

В случае, если второй из родителей умер, признан без вести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери, то физическое лицо, достигшее 14 лет, может сменить отчество по согласию одного родителя.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июня Верховная Рада провела заседание: какие вопросы рассматривали.

Парламент согласовал соцпомощь в размере 40% от размера прожиточного минимума одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста.

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Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество
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