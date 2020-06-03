Рада хочет сделать обязательным ношение пешеходами светоотражателей в темное время суток

После того, как депутаты заявили о намерении ужесточить штрафы за нарушение ПДД пешеходами, в Верховной Раде захотели обязать пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

За принятие законопроекта №2694 за основу проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается обязать участников дорожного движения - пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами со светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

Так, вносятся изменения в ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливается, что несоблюдение пешеходами требований сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов, в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения, влекут за собой наложение штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако законопроектом №2697, принятом парламентом за основу в среду, соответствующий штраф планируется увеличить с 3 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - с 51 гривны до 255 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде хотят записывать на видео все экзамены по вождению и хранить записи не менее 3 лет.

Кроме того, в МВЗ запустили приложение, с помощью которого можно проверить, штрафовали ли водителя за нарушение правил дорожного движения.