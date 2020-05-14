НБУ разработал мобильное приложение для считывания ID-карт и загранпаспортов

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов в то время, как Telegram-бот "слил" базу данных из 26 млн водительских удостоверений.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Скачав приложение на смартфон можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.

Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов.

Интегрировав приложение UAPassportReader к своей it сети банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.

А клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF).

Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore.

В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств.

17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.