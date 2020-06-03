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03 июня 2020, среда, 09:12 1551
Финансы 2020-06-03T10:00:03+03:00
Українські Новини
Минфин увеличил количество банков для выплат бюджетникам

Минфин увеличил количество банков для выплат бюджетникам

Сергей Жолобецкий
Минфин, Пенсионеры, Социальные выплаты, Выплаты, Пенсия, бюджетники, выплата пенсий
45 банков могут проводить выплаты бюджетникам
45 банков могут проводить выплаты бюджетникам

В то время как госбюджет недовыполнен по доходам по итогам 5 месяцев, Министерство финансов увеличило на 3 до 45 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков.

На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 45 банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банк "Альянс", банк "Восток", банк "Глобус", "Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк , банк "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк, банк "Конкорд", банк "Кредит Днепр", Креди Агриколь Банк, КредитВест Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львов", Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, банк "Пивденный", Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Сич", ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", а также Юнекс Банк.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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