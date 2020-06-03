Минфин увеличил количество банков для выплат бюджетникам

В то время как госбюджет недовыполнен по доходам по итогам 5 месяцев, Министерство финансов увеличило на 3 до 45 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков.

На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 45 банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банк "Альянс", банк "Восток", банк "Глобус", "Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк , банк "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк, банк "Конкорд", банк "Кредит Днепр", Креди Агриколь Банк, КредитВест Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львов", Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, банк "Пивденный", Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Сич", ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", а также Юнекс Банк.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.