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03 июня 2020, среда, 09:20 433 Карта
Общество 2020-06-03T10:15:27+03:00
Українські Новини
В среду утром Киев сковали масштабные пробки. Где самые загруженные дороги

В среду утром Киев сковали масштабные пробки. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Карантин, Google maps, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 3 июня, в 84-й день карантина в Украине, масштабные пробки снова сковали столичные дороги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, самым загруженным из-за ремонтных работ традиционно является Северный мост, а также бульвар Перова и Набережное шоссе. Также "стоят" автомобили в районе станций метро "Гидропарк", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная". Парализовано движение и по улице Братиславской.

Пробки в Киеве утром 3 июня. Карта: Google MapsПробки в Киеве утром 3 июня. Карта: Google Maps

Кроме того, медленно двигаются автомобили по проспекту Соборности и по Дарницкому мосту. 

На Правом берегу одной из самых загруженных улиц является Борщаговская, а также Жилянская, Вадима Гетьмана. 

Пробки на улице Вадима Гетьмана. Карта: Google MapsПробки на улице Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

Небольшие пробки наблюдаются в районе станций метро "Театральная" и "Университет".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве после ослабления карантина взлетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. 

Также с 1 июня в метро Киева планировали установить ограничения на вход. Ограничения введут, только если пассажиров станет очень много. В это время часть дверей на вход закроют, чтобы пассажиры метрополитена входили не одновременно, а по очереди.

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