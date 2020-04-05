НБУ назвал причину подорожания взлетевшего в цене "борщевого набора"

Национальный банк отмечает, что высокими темпами дорожают овощи борщевого набора, крупы, особенно гречка, и цитрусовые.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

"Рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. Так, рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугороднего сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в нем.

К своеобразным индикаторам кризиса принадлежат гречневая группа и туалетная бумага.

Также значительно подорожали продукты-"антисептики" - чеснок, лук, лимоны.

Указывается, что ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа (H1N1) 2009 года.

Однако и девальвация гривны также оказала влияние на рост цен на продукты-"антисептики" (лимоны и чеснок преимущественно импортируются).

Как сообщали Українські Новини, в то время, как Кабинет Министров анонсировал жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые испортят планы спекулянтам и недобросовестным продавцам, еда в Украине по-прежнему продолжает дорожать.

Также паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.