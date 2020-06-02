Дом Гитлера в Австрии перестроят в полицейский участок, чтобы он никогда не напоминал о национал-социализме

В Австрии заявили о реставрации дома, где родился Адольф Гитлер. В частности, власти переоборудуют его в полицейский участок для того, чтобы дом не привлекал внимание неонацистов и не вызывал лишних эмоций. Об этом передает The Guardian.

В частности, ранее в стране уже заявляли о подобных намерениях, однако, окончательное решение власти приняли только сейчас.

На ремонт дома выделят €5 миллионов, его должны закончить к концу 2020 года.

После десятилетий дебатов относительно того, что делать с зданием в городе Браунау-ам-Инне на германской границе, Австрия заявила, что превратит его в офисы полиции, чтобы он никогда больше не вызывал ассоциации с национал-социализмом.

"Это целесообразное использование. Почему? Полиция является защитником основных прав и свобод", — заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Австрия долгое время отрицала любую ответственность за нацизм, называя себя первой жертвой действий Гитлера — в 1938 году Австрию присоединили к нацистской Германии.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании родители назвали сына в честь Гитлера и получили тюремный срок.