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02 червня 2020, вівторок, 20:05 8
Європа 2020-06-02T20:45:01+03:00
Українські Новини
Будинок Гітлера в Австрії стане поліцейським відділком

Будинок Гітлера в Австрії стане поліцейським відділком

Елизавета Кесельман
Нацизм, Неонацизм, Адольф Гітлер, Австрія
Будинок Гітлера в Австрії. Фото: twitter.com/EmmaPeel_Knight
Будинок Гітлера в Австрії. Фото: twitter.com/EmmaPeel_Knight

В Австрії заявили про реставрацію будинку, де народився Адольф Гітлер. зокрема, влада переобладнає його в поліцейський відділок для того, щоб будівля не привертала уваги неонацистів і не викликала зайвих емоцій. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, раніше в країні вже заявляли про подібні наміри, проте, остаточне рішення влада прийняла тільки зараз.

На ремонт будинку виділять €5 мільйонів, його повинні закінчити до кінця 2020 року.

Після десятиліть дебатів щодо того, що робити з будівлею в місті Браунау-ам-Інні на німецькому кордоні, Австрія заявила, що перетворить її в офіси поліції, щоб вона ніколи більше не викликав асоціації з націонал-соціалізмом.

"Це доцільне використання. Чому? Поліція є захисником основних прав і свобод", — заявив міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер.

Австрія довгий час заперечувала будь-яку відповідальність за нацизм, називаючи себе першою жертвою дій Гітлера в 1938 році Австрію приєднали до нацистської Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії батьки назвали сина в честь Гітлера і отримали тюремний термін.

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