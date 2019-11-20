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20 ноября 2019, среда, 14:38 1886
Европа 2019-11-20T14:40:07+02:00
Українські Новини
Дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком

Дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком

Австрия, Полиция, Адольф Гитлер, Дом Гитлера
Гитлер. Фото: pravda.ru
Гитлер. Фото: pravda.ru

Дом в Австрии, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

"То, что в будущем дом будет использовать полиция, должно стать безошибочным сигналом того, что это здание больше никогда не вызовет воспоминаний о национал-социализме", - заявил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Сообщается, что дом необходимо перестроить, поэтому в ноябре будет объявлен общеевропейский архитектурный конкурс на лучший проект.

Адольф Гитлер родился в съемной квартире в австрийском городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом выкупила партия и использовала его как своего рода культовый центр фашистов.

После войны здание вернули первоначальным владельцам и оно служило библиотекой, техникумом и центром ухода за людьми с инвалидностью.

Дом оставался заброшенным в течение пяти лет, когда австрийский парламент наконец проголосовал за его реквизицию в 2016 году, чтобы он не стал местом паломничества неонацистов.

Однако в течение многих лет между бывшей владелицей дома и правительством продолжался юридический спор, в котором Верховный суд поставил точку в августе, встав на сторону правительства.


Как сообщали Українські Новини, в Великобритании родители назвали сына в честь Гитлера и получили тюремный срок. 

Кроме того, альбом личных фотографий Гитлера продали на аукционе в Британии. 

Тем временем, рассекреченные ЦРУ архивы подтверждают, что Гитлер не покончил жизнь самоубийством

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