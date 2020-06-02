Боевики применили гранатометы, снайперское и стрелковое оружие: ранен воин ВСУ

После того, как боевики три раза обстреляли позиции сил ООС в понедельник и ранили одного военного, оккупанты 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 2 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции возле Павлополя, Богдановки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись вблизи Майорска и Новозвановки.

Вследствие обстрелов противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 31 мая и лишились троих "бойцов".